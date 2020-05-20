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Факти / Україна / Політика

Рада створить тимчасову слідчу комісію щодо плівок Порошенка

Депутати Верховної Ради України ініціюють створення тимчасової слідчої комісії щодо записів розмов Джо Байдена і Петра Порошенка, оприлюднених позафракційним нардепом Андрієм Деркачем.

Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Уже є ініціатива в парламенті про створення тимчасової слідчої комісії, пов’язаної з оцінкою і розглядом питань, які були підняті під час цієї прес-конференції, і були медійно заявлені, — сказав Разумков.

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Він зазначив, що поки ініціатива не оформлена документально, проте матиме продовження.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього свіце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

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