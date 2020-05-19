Так звані плівки Порошенка, оприлюднені на прес-конфренції нардепом, колишнім регіоналом Андрієм Деркачем, сфабриковані для дискредитації України. Так в офісі Європейської солідарності прокоментували аудіозапис нібито розмови екс-віце-президента США Джозефа Байдаєв з п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Деркач заявив, що “передав багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції в Офіс генерального прокурора”.

Він стверджує, що отримав запис від журналістів, а робив її особисто Порошенко.

За словами Деркача, записи датуються 2015-2016 роками, і вони можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

У мережу вже потрапили самі записи, проте в Євросолідарності їх назвають провокацією.

– По суті – це російська провокація, яка не має нічого спільного з дійсністю. Не випадково ключовим спікером у цій справі є представник п’ятої колони, відомий своїми зв’язками з Росією Андрій Деркач, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, восени 2019 року тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Дональд Трамп пов’язував надання допомоги Україні з заявою Володимира Зеленського про розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Він також стверджував, що другою умовою США було розслідування нібито втручання України в президентські вибори в США в 2016 році.