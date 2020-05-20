Президент України Володимир Зеленський має намір зробити висновки щодо діяльності очільників обласних державних адміністрацій.

Про це він заявив під час прес-конференції.

За його словами, ці висновки він зробить після закінчення епідемії коронавірусу.

– Ця інфекція нам показує, які захворювання у нас є в державному апараті, – сказав Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

Зеленський зазначив, що питань до голови Чернівецької обласної державної адміністрації немає, бо під час епідемії він демонструє високий рівень професіоналізму.

Однак у інших областях результати роботи очільників ОДА можуть виявитися незадовільними.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може знайти гарного міністра культури і міністра енергетики. Також він зауважив, що не призначив жодного кума та близького друга.