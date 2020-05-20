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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Я не призначив жодного кума або близького друга

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може знайти гарного міністра культури і міністра енергетики, і назвав це кадровим голодом.

На запитання, чому він призначає на найважливіші посади близьких людей без професійного досвіду у політиці Зеленський відповів, що не призначив жодного кума та близького друга.

– Є помічник Сергій Шефір, якому я довіряю…Мені здається, що Шмигаль професійний і чистий, – додав Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція 

Також він зауважив, що є складнощі з пошуком нових кадрів.

– У нас кадровий голод у країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем’єром шукаємо. Ми звертались до нашої культурної спільноти, казали: Дайте. Складно знайти міністра енергетики.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру розпускати Раду, поки більшість голосує за важливі для країни закони.

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