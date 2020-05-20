Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру розпускати Раду, поки більшість голосує за важливі для країни закони.

– Поки партія Слуга народу буде голосувати за важливі законопроекти, я буду підтримувати партію. Саме той склад монобольшінства. Як тільки вони не будуть голосувати, лобіювати інтереси комерційної групи впливу, в той же час я буду розпускати парламент, – сказав Зеленський.

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Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності його роботи.