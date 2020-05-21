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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 19 706.

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09:23 - 21 травня

Станом на 09.00 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за останню добу.

Статистика коронавірусу за регіонами:

  • Вінницька область — 788 випадків;
  • Волинська область — 698 випадків;
  • Дніпропетровська область — 856 випадків;
  • Донецька область — 138 випадків;
  • Житомирська область — 589 випадків;
  • Закарпатська область — 964 випадки;
  • Запорізька область — 398 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1257 випадків;
  • Кіровоградська область — 455 випадків;
  • м. Київ — 2475 випадків;
  • Київська область — 1316 випадків;
  • Львівська область — 1175 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 274 випадки;
  • Одеська область — 806 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1287 випадків;
  • Сумська область — 165 випадки;
  • Тернопільська область — 1098 випадків;
  • Харківська область — 851 випадок;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 294 випадки;
  • Чернівецька область — 2842 випадки;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 117 випадків.

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23:13 - 20 травня

У  Тернопільській області від коронавірусу одужала 90-річна жителька Монастирського району.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Він зазначив, що Монастириський район поступово виходить з пандемії. Залишилось до одужання 16 інфікованих із 194.

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22:29 - 20 травня

У Чернівецькій області зафіксували 46 нових випадків Covid-19. 18 людей сьогодні побороли коронавірус. Вони двічі отримали негативний результат тесту.

Враховуючи таку ситуацію, Чернівецька область не переходитиме на наступний етап послаблення карантину.

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22:24 - 20 травня

Станом на вечір 20 травня на Рівненщині підтверджено 25 нових випадків захворювання на коронавірус. Вік хворих від 26 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 1 284 випадки захворювання. З них – 258 медпрацівників та 90 дітей. Через ускладнення, викликані коронавірусом, 29 випадків летальних. Подолали хворобу 472 людини.

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21:04 - 20 травня
До другого етапу послаблення карантину готові 13 областей – ЦГЗ

Наразі в Україні тільки 13 областей відповідають критеріям МОЗ і можуть переходити до другого етапу послаблення карантину.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Серед них, зокрема, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська області.

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20:49 - 20 травня

Після закінчення карантину і відновлення роботи громадського транспорту в Україні не підвищать ціни на проїзд у потягах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу 20 травня.

– Підвищення вартості не буде. Ми чудово розуміємо соціальний ефект і важливість цих перевезень, – зазначив Владислав Криклій.

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19:42 - 20 травня
Коли у Києві планують почати пляжний сезон

Якщо послаблять карантинні заходи і відповідне рішення ухвалять Кабмін і КМДА, то пляжний сезон у Києві почнеться з 1 червня.

Про це повідомив директор з утримання прибережної інфраструктури КП Плесо Костянтин Пігуля.

– Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, то ми однозначно проводитимемо робочі наради і переноситимемо відкриття пляжного сезону.

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19:07 - 20 травня
Кабмін відкрив 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

– Передбачається відновити рух на 66 пунктах пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою. Реалізація цього проекту відновить повноцінний рух з Польщею, Угорщиною, Словенією, Румунією та Молдовою, – зазначив глава МВС Арсен Аваков.

Також він додав, що тимчасово закритими залишаються пункти пропуску на кордонах з РФ та Білоруссю через епідемічну ситуацію.

Відновлювати роботу пунктів пропуску Державна прикордонна служба зможе після оприлюднення рішення уряду.

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18:29 - 20 травня
Коли в Україні запрацюють продуктові ярмарки – відповідь Кабміну

Кабмін зможе розглянути можливість проведення продуктових ярмарків з введенням наступних етапів пом’якшення карантину.

Країна не готова до таких ослаблень, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нині в Україні дозволена робота продовольчих ринків.

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16:33 - 20 травня

У рамках адаптивного карантину метро в Україні відкриють уже в понеділок, 25 травня.

Про це повідомив глава міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, уряд ухвалив одне із найочікуваніших рішень за весь час карантину.

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