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Факти / Україна / Суспільство

Україна має бути готова до другої хвилі коронавірусу – Зеленський

Президент України Володимира Зеленський закликав українців готуватись до другої хвилі коронавірусу в Україні.

Тому потрібно забезпечити оперативні закупівлі засобів індивідуального захисту та обладнання, заявив він на традиційній нараді з боротьби із коронавірусом 23 травня.

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– Лікарні, медики, аптеки – скрізь повинні бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають занадто довго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія – ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Львівська та Дніпропетровська області станом на 23 травня не відповідають критеріям для переходу на другий етап послаблення карантину.

Також не входять у список тих, кому дозволили вихід – Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Рівненська і Чернівецька області.

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