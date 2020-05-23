У яких областях не можна послаблювати карантин – дані МОЗ

Львівська та Дніпропетровська області станом на 23 травня не відповідає критеріям для переходу на другий етап послаблення карантину.
Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я.
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Згідно з опублікованою МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 12,58 випадків на 100 тисяч населення.
На Дніпропетровщині показник низький через охоплення області тестуванням – він складає 11,39 на 100 тис. населення, при необхідних 12.
Київ і Полтавська область 23 травня відповідають критеріям для послаблення карантину.
Також не можна послаблювати карантин у:
- Чернівецькій області;
- Рівненській області;
- Луганській області;
- Київської області;
- Закарпатській області;
- Волинської області;
- Донецької області.
В інших областях ситуація не змінилася – там почали діяти послаблення.
Як писали Факти ICTV, станом на 23 травня в Україні захворіли на Covid-19 1 494 дитини та 4 тис. медиків. Амбулаторно лікуються 14 141 пацієнт – у цій статистиці 1 244 дітей та 3 268 медиків.
Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19.