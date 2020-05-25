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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 21 245.

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08:45 - 25 травня

В Україні за станом на 25 травня різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.

Так,  кількість інфікованих коронавірусом зменшується четвертий день. У п’ятницю – 442 випадки, в суботу – 432, а неділю – 406.

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21:05 - 24 травня

У Чернівецькій області 52 пацієнти з коронавірусом у важкому стані. За минулу добу в області госпіталізували 19 пацієнтів.

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17:31 - 24 травня

У Криму новоприбулих туристів розміщуватимуть у спеціальних платних обсерваторах.

Про це повідомив так званий “глава” анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Він запевнив, що попри боротьбу з Covid-19 півострів очікує на відкриття туристичного сезону.

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17:30 - 24 травня

У Збройних силах України за день зафіксували 14 нових випадків коронавірусу. Значна кількість хворих військові Тернопільського гарнізону.

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17:29 - 24 травня

У МВС відзвітували про 1 290 українців, які прибули в аеропорт Бориспіль спеціальними та чартерними авіарейсами минулої доби.

Українці повернулися літаками з Естонії, Німеччини, Хорватії, Сербії, Барбадоса та Нідерландів.

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17:28 - 24 травня

У Закарпатській області закрили на карантин село Ворочево. У 28 мешканців населеного пункту виявили Covid-19.

Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

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12:07 - 24 травня

За минулу добу у Києві зафіксували 54 (загалом 2 623) випадки зараження коронавірусом, серед них три медика. Одна людина померла. Загалом столиці за цей період 59 летальних випадків.

Захворіли:

  • 26 жінок віком від 21 до 81 років
  • 22 чоловіка від 23 до 81 років
  • 3 дівчинки віком 10, 11 та 16 років та 3 хлопчиків, яким 2,12 та 15 рокiв.

Госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

– Ми розпочали у столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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09:02 - 24 травня

За добу коронавірус в Україні виявили у 406 осіб, зафіксовано 12 летальних випадків, одужали 179 пацієнтів.

Загалом в Україні захворіло 20 986 осіб, з них 7099 одужали, летальних випадків — 617.

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00:27 - 24 травня

Станом на вечір 23 травня на у Ріненській області зареєстровано 17 нових випадків, серед них – 13-річна дитина та 16 дорослих віком від 32 до 71 року.

Загалом в області уже 1 417 випадків захворювання на коронавірус, 31 хворий помер.

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23:35 - 23 травня

У Житомиській області – 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом за весь час епідемії захворіли 618 людей, 284 пацієнти вже подолали хворобу.

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