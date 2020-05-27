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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 21 905 осіб.

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Пряма трансляція
09:08 - 27 травня

На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 21 905 осіб.

Вінницька область — 932

Волинська область — 814

Дніпропетровська область — 905

Донецька область — 155

Житомирська область — 660

Закарпатська область — 1104

Запорізька область — 420

Івано-Франківська область — 1327

Кіровоградська область — 489

м. Київ — 2739

Київська область — 1474

Львівська область — 1443

Луганська область — 45

Миколаївська область — 281

Одеська область — 853

Полтавська область — 267

Рівненська область — 1514

Сумська область — 166

Тернопільська область — 1126

Харківська область — 959

Херсонська область — 177

Хмельницька область — 381

Чернівецька область — 3144

Черкаська область — 393

Чернігівська область — 137.

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08:45 - 27 травня

За даними станом на вечір 26 травня, за кордоном від коронавірусу вилікувалися вже 78 громадян України.

За кордоном отримують лікування від нового коронавірусу 143 українця. Громадяни лікуються в Італії (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.

Від Covid-19 за кордоном померло 9 українців.

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21:07 - 26 травня

Рівненська область через показники захворюваності на коронавірус не буде відновлювати роботу транспорту до 24 червня.

На сьогодні регіон входить до топ-3 з найбільшою кількістю хворих, заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

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17:24 - 26 травня

Президент України Володимир Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій.

Про це він сказав на традиційній нараді в Офісі президента 26 травня.

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17:22 - 26 травня

У Києво-Печерській лаврі, Іонінському та Свято-Покровському монастирях Києва зняли карантин.

Про це 26 травня сказав міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу.

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17:21 - 26 травня

Уляна Супрун дала поради, як зробити Київський метрополітен безпечнішим для пасажирів.

Вона позитивно оцінила розмітку на підлозі для дотримання соціальної дистанції між киянами, а також плакати з інформацією та дезінфекцію поверхонь, але вважає, що цього замало. На її думку, треба встановити на станціях антисептики.

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16:54 - 26 травня

Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей.

Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування.

– Протистояти пандемії коронавірусу — це наше спільне завдання. А тому важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несe хвороба, та не наражали на ризик оточення, – зазначив Денис Шмигаль.

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13:12 - 26 травня

У Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях, у яких був спалах коронавірусу, зняли карантин, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, за весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів священнослужителів.

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13:06 - 26 травня

На Буковині ще 18 людей інфікувалися коронавірусом. Найстаршому хворому 91 рік, наймолодшому – 19.

Також 12 пацієнтів вже одужали, загалом – 816.

Загальна кількість інфікованих в області сягнула 3 101.

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12:54 - 26 травня

У Рівненській області зафіксовано 16 нових випадків коронавірусу, вік хорих – від 1 до 82 років.

Загальна кількість хворих в області сягнула 1 491, з них – 109 дітей та 287 медпрацівників.

Померли 35 хворих, подолали коронавірус 644 людини.

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