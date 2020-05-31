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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 31 травня зафіксовано 468 нових випадки захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих в Україні становить 23 672 особи.

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09:35 - 31 травня

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 81 людини, зокрема, у 11 медиків.

Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 склала 2 985.

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09:26 - 31 травня

468 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою Covid-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 12 осіб померли, 227 одужали.

Загальна кількість інфікованих за час епідемії склала 23 672 особи, 9 538 одужали, 708 померли.

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23:01 - 30 травня

У Чернівецькій області станом на вечір 30 травня на коронавірус захворіли 43 людини, одужали – 24.

Загальна кількість хворих сягнула 3 349.

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21:13 - 30 травня

Станом на вечір 30 травня у Рівненській області зареєстрували 29 нових випадків захворювання. Вік хворих від 18 до 83 років.

За період пандемії в області підтвердили 1 710 випадків захворювання на коронавірус. З них – 314 медпрацівників та 130 дітей.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 38 хворих померли. Подолали Covid-19 вже 882 людини.

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19:59 - 30 травня

У Києві з 30 травня запрацювали магазини в торговельно-розважальних центрах, залишаються закритими розважальні та дитячі ігрові зони, а також заклади громадського харчування.

Але для відвідувачів і працівників діють такі правила:

  • температурний скринінг працівників і санітайзер на входах у магазини ТРЦ;
  • одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. м;
  • персонал і відвідувачі повинні бути в масках або в респіраторах;
  • регулярна дезінфекція і санітарна обробка приміщень;
  • обробка дезінфектором ручок кошиків та візків;
  • рідке мило, антисептики та паперові рушники у санвузлах;
  • тимчасове відсторонення осіб груп ризику від роботи у магазинах ТРЦ;
  • розмітка в місцях можливого скупчення для недопущення черг і дотримання дистанції.

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19:52 - 30 травня
Укрзалізниця з 4 червня запускає шість потягів у західному напрямку (СПИСОК)

Пасажири вже можуть придбати квитки на такі потяги:

  • №1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська – з 4 червня у парні числа, із Костянтинівки – з 5 червня у непарні);
  • №7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);
  • №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);
  • №29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня);
  • №98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня у непарні дні, із Києва – з 4 червня у парні);
  • №772/771 Хмельницький – Київ (щоденно, з 4 червня).

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15:22 - 30 травня

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 20 нових випадків коронавірусу.

У закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб.

У лазареті військової частини перебуває 10 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Загалом станом на 30 травня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 107 осіб.

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14:43 - 30 травня

У Закарпатській області з понеділка, 1 червня, відкривають пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

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13:44 - 30 травня

У футбольному клубі Карпати виявили позитивні тести на Covid-19 серед футболістів та персоналу клубу.

Інфікованих відразу ж відправили у самоізоляцію. У клубі повідомили, що у них відсутні симптоми захворювання.

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12:57 - 30 травня

Тим, хто приїжджає в Україну з-за кордону або окупованих територій, не потрібно проходити обов’язкову обсервацію для складання ЗНО.

– Особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону або перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації або самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО, – заявив Максим Степанов.

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