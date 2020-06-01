Міст Метро замінували у Києві

У Києві знову “замінували” міст Метро. До поліції інформація надійшла близько 14.00.

Близько 15.20 стало відомо, що чоловіка, який стояв з пакетом з невідомим змістом і погрожував підірвати споруду, вже затримали.

Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби.























Без чіткого мотиву і земля замість вибухівки: що відомо про “мінування” мосту Метро в Києві / 6 фотографий

У КМДА уточнили, що червона лінія метрополітену працює з обмеженнями – від станції Академмістечко до Арсенальної, далі – від станції Лісова до станції Дарниця.

Близько 16.00 метро вже відновило роботу.

У поліція Києва зазначили, що на місці працювали правоохоронці і тримали ситуацію під контролем.

Переговори з мінером вів очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Пізніше на брифінгу він заявив, що мінером виявився чоловік 1988 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

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Зловмисник сам подзвонив у поліцію. Жодних чітких вимог він не називав.

– Якісь у нього негаразди сімейного плану, то не може, де жити, то ще щось, – розповів Крищенко.

Пакет, який тримав чоловік, виявився муляжем. У ньому була звичайна земля і ще якісь предмети. Більш детальну інформацію повідомлять вже після аналізу.

Мінеру загрожує від 6 до 7 років ув’язнення.

Подібна ситуація вже була на мосту Метро у вересні 2019 року. Тоді озброєний чоловік погрожував підірвати міст. Він стріляв у повітря та розстрілював поліцейський дрон.

Поліція проводила спецоперацію, яка тривала 5 годин.

Фото: МВС