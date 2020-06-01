Замінували міст Метро: що відомо про мінера

У Києві затримали чоловіка, який замінував міст Метро в обід 1 червня.
Підривник сам зателефонував до поліції та з нецензурною лайкою повідомив, що він підірве міст. Із собою мав мішок з балоном та проводами. На обличчя одягнув медичну маску.
За даними журналістів, спершу він вимагав зустрічі з главою держави, потім – з міністром внутрішніх справ.
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Переговори з підривником вів особисто керівник поліції Києва Андрій Крищенко.
– Чоловік 1988 року, прописаний у місті Вишневе на Київщині. Раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Тільки двічі притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні правопорушення.
Чоловік був у збудженому стані, але візуально не був п’яний. Він не проявляв агресії, – каже Крищенко.
Порушено кримінальне провадження за статтею Неправдиве повідомлення про мінування. Чоловіка забрали до Дніпровського райвідділу поліції.
– Жодних чітких вимог він не називав. Тільки хаотичні вимоги. Перемовини з ним проводили психологи. Він розповідав, що у нього є негаразди з родичами, а його мати у лікарні, – розповів Крищенко.
Затримував підривника спецназ з собаками, коли з ним говорили психологи поліції. Саме пес вихопив шнур із рук чоловіка.
– У нього був балон із дротами. В середині виявилась земля, – додав Крищенко.
Що загрожує підривнику
За статтею Неправдиве повідомлення про мінування чоловіку загрожує до шести років в’язниці.
Попередній випадок з мінуванням мосту Метро у Києві у 2019 році поліція кваліфікувала, як Підготовка до терористичного акту. За це передбачено 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.
Крім цього, усі підозрювані у вчиненні злочину мають пройти психіатричну експертизу.
Наприклад, затриманий торік на мості Метро екс-військовий Олексій Белько на момент вчинення злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Такі дані судово-психіатричної експертизи опублікували на суді 20 січня 2020 року.
Нагадаємо, в Києві замінували міст Метро. Поліція оперативно закрила ряд станцій метро червоної гілки і під’їзд до місця, де стояв підривник.