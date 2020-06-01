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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 1 червня зафіксовано 340 нових випадки захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих в Україні становить 24 012 особи.

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19:23 - 01 червня

Світовий центр даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського опублікував фази захворюваності Covid-19 в Україні.

  • фаза щоденного зростання (березень – квітень 2020);
  • фаза стабілізації (кінець квітня – травень);
  • фаза повільного спаду (з кінця травня 2020).

Наразі коронавірус в Україні вже пройшов три фази. Впродовж наступного місяця фахівці прогнозують спад кількості хворих вдвічі.

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13:14 - 01 червня

Список регіонів, які не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров’я для ослаблення карантину:

  • Місто Київ.
  • Волинська область.
  • Львівська область.
  • Рівненська область.
  • Чернівецька область.

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13:11 - 01 червня

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Із них 11 – медики.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей.

Загалом у Києві вже 3 043 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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08:38 - 01 червня

У Дніпропетровській області за минуло добу не зафіксували нових хворих на коронавірус.

Наразі в області загальна кількість підтверджених випадків захворювання складає 942, з них одужали – 265 осіб.

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00:25 - 01 червня

У Чернівецькій області станом на вечір 31 травня тестування підтвердило 28 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загальна кількість інфікованих на Буковині сягнула 3 377 осіб.

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22:08 - 31 травня

1 червня відкриються спортзали, фітнес-центри, басейни. У МОЗ нагадали основні правила відвідуання  таких закладів.

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19:36 - 31 травня

У Львові ще одна смерть від коронавірусу – помер фельдшер швидкої допомоги, який протягом тижня боровся з хворобою.

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17:23 - 31 травня

У Києві другий день працюють ТРЦ, які відкрилися 30 травня. Кияни масово кинулися до магазинів, через це парковки переповнені та спостерігаються черги.

Як працюють ТРЦ Києва

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13:19 - 31 травня

Станом на 21 травня шість областей України не готові до пом’якшення карантинних обмежень, заявили в МОЗ.

Ситуація не відповідає встановлений критеріям у Києві, а також п’яти областях: Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській й Чернівецькій.

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10:50 - 31 травня

У Збройних силах України станом на ранок 31 травня зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу, підтверджено ще 12 нових випадків захворювання, одужали від Covid-19 111 осіб.

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