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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

Станом на 4 червня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби. З них 747 летальних, 11 042 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Всього проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

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10:32 - 04 червня

За останню добу серед військовослужбовців Збройних сил України зареєстровані 10 нових випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 10:00 4 червня в Збройних силах України хворіє 131 особа. Всього за час пандемії одужали – 128 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції, також самоізоляції, знаходиться 500 осіб.

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09:01 - 04 червня

За останню добу кiлькiсть мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків.

На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв, 26 чоловіків від 24 до 82 рокiв, 9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом – по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 мешканця столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

коронавирус киев 4 июня

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08:59 - 04 червня

За минулу добу у Львівській області коронавірус діагностували у 85 осіб

– За оперативними даними, за минулу добу лабораторні центри у Львові провели 516 аналізів, з яких 85 виявилися позитивними (43 – жителі Львова), – говориться в повідомленні.

Вчора, 3 червня, в області зафіксовано 96 нових випадків захворювання.

Загалом в області на коронавірус захворіли 1915 осіб, 62 людини померли і 490 одужали.

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08:54 - 04 червня

За останню добу коронавірус в Україні виявили у 588 осіб, зафіксовано 12 летальних випадків, 602 пацієнта одужали.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України станом на ранок четверга, 4 червня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 25 410 осіб, з них видужали 11 040, летальних випадків – 748.

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17:57 - 03 червня

По два випадки захворювання на коронавірус виявили на підприємствах державного концерну Укроборонпром 3 червня.

Хворих виявили на харківському заводі ім. Малишева та казенному підприємстві Науково-виробничий комплекс Іскра у Запоріжжі.

Всього Covid-19 підтвердили у 60 працівників заводів Укроборонпрому.

Джерело: Укроборонпром

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15:25 - 03 червня

В Україні на 0,5% зросла смертність від коронавірусу у порівнянні із кінцем квітня.

Показник захворюваності на Covid-19 склав 59,3 на 100 тисяч населення. Показник летальності – 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%, – пояснили у Центрі громадського здоров’я України.

 

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15:01 - 03 червня

Кабмін вводить нову порцію послаблень карантину з 5 червня.

Що дозволять:

  • заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
  • особам старше 60 років можна не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
  •  проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м². Альтернативно – проведення служб просто неба за умови дотримання дистанції у 1,5 м;
  • дозвіл діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;
  • проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі;
  • ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Також дозволили перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості до п’яти осіб включно з водієм. Але це без урахування дітей віком до 14 років.

Авіасполучення в Україні також запрацює з 5 червня, а міжнародні перевезення – з 15 червня.

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14:26 - 03 червня

На воєнному заводі точної механіки у Кам’янці-Подільському зафіксували сім нових випадків коронавірусу.

Про це заявив міський голова Михайло Сімашкевич.

Раніше тестування зробили 154 працівникам заводу. Позитивні результати отримали 30 осіб.

Завод входить до державного концерну Укроборонпром.

Джерело: Михайло Сімашкевич

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13:46 - 03 червня

Уряд з 5 червня запустить внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня міжнародне авіасполучення.

Про це заявив премьер-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

З п’ятниці кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів в середині закладів.

 

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13:41 - 03 червня

Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, тому може посилити карантин.

Це зроблять, якщо захворюваність перевищить середні показники, заявив на брифінгу міський голова Андрій Садовий.

Нині середній показник захворюваності – 19%. Якщо він досягне 23% – місто посилить карантин.

Джерело: Андрій Садовий

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