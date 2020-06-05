Поминальні дні 2020 на основних кладовищах Києва триватимуть з 6 до 8 червня. У ці дні рух громадськоготранспорту в столиці організують за певними маршрутами.

Крім того, на період поминальних днів у червні 2020 організовані додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ – Південного, Північного, Лісового.

Загалом для перевезень киян виділять 372 автобуси, 223 тролейбуси та 141 трамвай. Однак 7 та 8 червня додаткові маршрути до міських кладовищ працюватимуть із зменшеною кількістю рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.

Маршрути громадського транспорту в Києві у поминальні дні 2020:

Маршрути громадського транспорту в Києві у поминальні дні 2020: by Віта Гірко on Scribd

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Поминальні дні щороку припадають на перший тиждень після Великодня. Але у 2020 році через пандемію коронавірусу церква ухвалила рішення перенести їх на Троїцьку поминальну суботу – 6 червня.

Кияни зможуть прийти на кладовища протягом трьох вихідних днів – 6, 7 і 8 червня, щоб пом’янути своїх рідних.

Але, попри дозвіл, не потрібно забувати про правила гігієни та протиепідемічні заходи, які залишаються незмінними. Зокрема, не варто підходити близько до людей без маски чи респіратора, чіпати руками обличчя і не забувати обробляти руки антисептиком.