В Україні з 5 червня відновили внутрішні авіарейси, а з 15 числа українці зможуть полетіти за кордон.

Регулятор у цій галузі – Державна авіаційна служба – опублікувала рекомендації для авіаперевізників, необхідні для забезпечення безпеки польотів під час адаптивного карантину.

Загальні правила для українських авіакомпаній:

Обмежений доступ до терміналів персоналу, членів екіпажу літаків та пасажирів.

Дотримання 1,5-метрової соціальної дистанції.

Посилене прибирання та дезінфекція приміщень у терміналах.

Неприпустимі черги у місцях з високою концентрацією пасажирів.

Максимальне використання онлайн-реєстрації на рейси та безконтактна посадка.

Масковий режим для всіх, а для персоналу – додатково рукавички.

Температурний скринінг пасажирів – які відлітають і прибувають.

Збільшення кількості автобусів для посадки на рейси.

Пасажири також мають бути готові до того, що всі процедури в аеропорту, посадка і висадка з літака вимагатимуть більше часу.

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Українські авіакомпанії чекали на правила Державіаслужби, адже лише на їх основі вони можуть затвердити свої рекомендації для пасажирів щодо безпеки під час пандемії.

Авіаперельоти припинили в Україні 17 березня через пандемію коронавірусу. В рамках чергового етапу послаблення карантину Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня. А на четвертому етапі – з 15 червня – запустять міжнародне авіасполучення.

Джерело: Державіаслужба