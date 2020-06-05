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Факты / Украина

Возобновление полетов в Украине: утверждены правила для авиакомпаний

В Украине с 5 июня возобновили внутренние авиарейсы, а с 15 числа украинцы смогут полететь за границу.

Регулятор в этой отрасли – Государственная авиационная служба – опубликовала рекомендации для авиаперевозчиков, необходимые для обеспечения безопасности полетов во время адаптивного карантина.

Общие правила для украинских авиакомпаний:

  • Ограниченный доступ к терминалам персонала, членов экипажа самолетов и пассажиров.
  • Соблюдение 1,5-метровой социальной дистанции.
  • Усиленная уборка и дезинфекция помещений в терминалах.
  • Недопустимы очереди в местах с высокой концентрацией пассажиров.
  • Максимальное использование онлайн-регистрации на рейсы и бесконтактная посадка.
  • Масочный режим для всех, а для персонала – дополнительно перчатки.
  • Температурный скрининг пассажиров – которые улетают и прибывают.
  • Увеличение количества автобусов для посадки на рейсы.

Пассажиры также должны быть готовы к тому, что все процедуры в аэропорту, посадка и высадка из самолета потребуют больше времени.

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Украинские авиакомпании ждали правил Госавиаслужбы, поскольку только на их основе они могут утвердить свои рекомендации для пассажиров относительно безопасности во время пандемии.

Авиаперелеты были прекращены в Украине 17 марта из-за пандемии коронавируса. В рамках очередного этапа послабления карантина Кабмин позволил восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. А на четвертом этапе – с 15 июня – запустят международное авиасообщение.

Источник: Державіаслужба

Фото: Dreamstime

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