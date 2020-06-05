В Украине с 5 июня возобновили внутренние авиарейсы, а с 15 числа украинцы смогут полететь за границу.

Регулятор в этой отрасли – Государственная авиационная служба – опубликовала рекомендации для авиаперевозчиков, необходимые для обеспечения безопасности полетов во время адаптивного карантина.

Общие правила для украинских авиакомпаний:

Ограниченный доступ к терминалам персонала, членов экипажа самолетов и пассажиров.

Соблюдение 1,5-метровой социальной дистанции.

Усиленная уборка и дезинфекция помещений в терминалах.

Недопустимы очереди в местах с высокой концентрацией пассажиров.

Максимальное использование онлайн-регистрации на рейсы и бесконтактная посадка.

Масочный режим для всех, а для персонала – дополнительно перчатки.

Температурный скрининг пассажиров – которые улетают и прибывают.

Увеличение количества автобусов для посадки на рейсы.

Пассажиры также должны быть готовы к тому, что все процедуры в аэропорту, посадка и высадка из самолета потребуют больше времени.

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Украинские авиакомпании ждали правил Госавиаслужбы, поскольку только на их основе они могут утвердить свои рекомендации для пассажиров относительно безопасности во время пандемии.

Авиаперелеты были прекращены в Украине 17 марта из-за пандемии коронавируса. В рамках очередного этапа послабления карантина Кабмин позволил восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. А на четвертом этапе – с 15 июня – запустят международное авиасообщение.

Источник: Державіаслужба