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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 7 червня 26 999 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 485 пацієнтів з Covid-19.

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Пряма трансляція
09:27 - 07 червня

Станом на 09.00 7 червня: у Львові та на Львівщині 2 121 підтверджений випадок інфікування коронавірусом:

  • 70 — летальні
  • 521 — одужало

За добу захворіло ще 68 людей.

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09:25 - 07 червня

Станом на ранок 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за минулу добу – ще у 485. Це вже третій день поспіль, коли добовий показник спадає.

Усього померло 788 осіб, а за добу – 11 людей. Водночас повністю вилікувались від коронавірусу 12 054 пацієнтів – 242 за добу.

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16:17 - 06 червня

У буковинському селі Чорнівка усі тести на коронавірус виявились позитивними.

Двоє інфікованих перебувають у лікарні. Решта пацієнтів лікуються амбулаторно, повідомив сільський голова Георгій Бота.


Точну кількість хворих він не назвав.

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15:35 - 06 червня

У Львівській області розглянуть можливість проведення пулінг-тестування на коронавірус, яке дасть змогу одночасно тестувати 5 зразків.

– Подібну схему планують розпочати на базі лабораторій, задіяних у процес тестування, – написав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у соцмережі Facebook.

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15:24 - 06 червня

Міністерство охорони здоров’я оновило список областей, які готові до послаблення карантину.

Відповідно до даних МОЗ, карантинні заходи поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У Донецькій області це пов’язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в Києві – із занадто високою кількістю нових випадків захворювання на кронавірус.

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15:14 - 06 червня

Київ і шість областей досі не готові до послаблення карантину.

Не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Джерело: МОЗ

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13:05 - 06 червня

У Києві з 8 червня поновлюється рух міських електропоїздів з станції Почайна до мікрорайону Троєщину.

Про відновлення кільцевого руху міських електричок по Київському залізничному кільцю повідомлять додатково.

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13:04 - 06 червня

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 452 хворих;
  • Шевченківський район – 312 хворих;
  • Солом’янський район – 312 хворих;
  • Дніпровський район – 344 хворих;
  • Святошинський район – 258 хворий;
  • Деснянський район – 391 хворих;
  • Подільський район – 226 хворих;
  • Голосіївський район – 263 хворих;
  • Оболонський район – 253 хворий;
  • Дарницький район – 649 хворих.

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13:02 - 06 червня

Станом на 6 червня у Києві 83 нових випадків коронавірусу. Померли дві людини, всього за період пандемії 75 летальних випадків.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– Це чи не найбільша кількість госпіталізованих за одну добу за весь період пандемії, – зазначив мер Києва.

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12:58 - 06 червня

Станом на 6 червня у Збройних силах України 135 осіб хворіють на коронавірус, за останню добу медики виявили ще чотири випадки інфікування.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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