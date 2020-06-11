Народний депутат України від фракції Голос Святослав Вакарчук складає мандат.

Щодо цього питання Вакарчук зібрав прес-брифінг о 12.30 біля Верховної Ради.

Проте він заявив, що не збирається припиняти свою політичну діяльність та роботу у партії Голос.

Також політик зазначив, що його головна місія виконана – він привів партію до Ради, а тепер справа за молодими людьми, які мають стати лідерами майбутнього.

Вакарчук у Верховній Раді

Святослав Вакарчук пішов у велику політику в 2007 році і тоді ж став народним депутатом від блоку Наша Україна – Народна самооборона. У Раді він був членом комітету з питань свободи слова та інформації. Однак, вже 11 вересня 2008 року заявив про складання повноважень. Тоді Вакарчук став першим політиком, який відмовився від депутатського мандата достроково.

Пізніше Вакарчук пояснив, що склав повноваження депутата Верховної Ради в 2008 році через те, що не хотів працювати у старій політичній системі.

16 травня 2019 Святослав Вакарчук презентував свою партію Голос. На позачергових парламентських виборах у 2019 році політсила набрала 5,82% голосів та отримала 17 депутатських місць за партійними списками.

У серпні 2019-го Вакарчук знову став нардепом. Він був членом комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.