Шквальний вітер та проливні дощі у ніч з 14 на 15 червня знеструмили села та міста у 9 областях України.

Через так негоду спрацювали системи захисту ліній електропередач, тому без світла залишилися жителі 178 населених пунктів у 9 областях, а саме:

Сумська — 93;

Київська — 28;

Чернігівська — 21;

Луганська — 19;

Донецька — 5;

Тернопільська — 5;

Чернівецька — 3;

Кіровоградська — 2;

Запорізька — 2.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.