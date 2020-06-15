Шквальний вітер та проливні дощі у ніч з 14 на 15 червня знеструмили села та міста у 9 областях України.
Через так негоду спрацювали системи захисту ліній електропередач, тому без світла залишилися жителі 178 населених пунктів у 9 областях, а саме:
- Сумська — 93;
- Київська — 28;
- Чернігівська — 21;
- Луганська — 19;
- Донецька — 5;
- Тернопільська — 5;
- Чернівецька — 3;
- Кіровоградська — 2;
- Запорізька — 2.
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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.
Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.