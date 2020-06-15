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Факти / Надзвичайні події

Негода знеструмила понад 170 населених пунктів у 9 областях України

Шквальний вітер та проливні дощі у ніч з 14 на 15 червня знеструмили села та міста у 9 областях України.

Через так негоду спрацювали системи захисту ліній електропередач, тому без світла залишилися жителі 178 населених пунктів у 9 областях, а саме:

  • Сумська — 93;
  • Київська — 28;
  • Чернігівська — 21;
  • Луганська — 19;
  • Донецька — 5;
  • Тернопільська — 5;
  • Чернівецька — 3;
  • Кіровоградська — 2;
  • Запорізька — 2.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.

Джерело: ДСНС

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