Київщина за крок від повернення до жорсткого карантину – Володін

У Київській області можуть посилити обмежувальні заходи через високий показник інцидентності Covid-19.

Про це заявив на брифінгу голова Київської ОДА Василь Володін і уточнив, що область відділяє від посилення карантину 0,03%.

За словами чиновника, влада ще не ухвалювала рішення про посилення карантину, але область балансує на межі.

Володін нагадав, що за умовами адаптивного карантину для того, щоб у регіоні карантинні заходи зберігалися на теперішньому рівні, там має бути менше 12 інфікованих на 100 тис. населення.

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Статистика коронавірусу на Київщині

Станом на 20 червня у Київській області офіційно зареєстровано 2 174 випадки Covid-19, за останню добу стало відомо про ще 32 випадки інфікування. Серед заражених коронавірусом – 173 дитини.

258 осіб перебувають у лікарнях, 1 916 відбувають самоізоляцію.

За час епідемії в області одужали від Covid-19 1 053 особи, зокрема 80 дітей.