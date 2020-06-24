Президент Володимир Зеленський записав відео, у якому звернувся до учасників ЗНО 2020.

Він зауважив, що через коронавірус українські учні закінчили школу без останнього дзвоника та випускного, однак нагадав про важливість використання масок та антисептиків.

– Ми усі триматимемо за вас кулаки. Пам’ятайте найголовніше – це медичні маски. Зберігайте безпечну відстань та дезінфікуйте все, що тільки бачите, – сказав Зеленський.

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Президент також додав, що бажає всім учасникам температури 36,6, а результатів ЗНО – найкращих, на 200 балів.

– Ви – молодці! Бажаю усім здоров’я та успіхів на ЗНО!

ЗНО 2020 розпочнеться у четвер, 25 червня та протриває до п’ятниці, 17 липня.