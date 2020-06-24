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Факты / Украина / Политика

Желаю здоровья и 200 баллов: Зеленский обратился к участникам ВНО 2020

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к участникам ВНО 2020.

Он отметил, что из-за коронавируса украинские ученики закончили школу без последнего звонка и выпускного, однако напомнил о важности использования масок и антисептиков.

— Мы все будем держать вас кулаки. Помните, самое главное — это медицинские маски. Соблюдайте безопасное расстояние и дезинфицируйте все, что только видите, — сказал Зеленский.

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Президент также добавил, что желает всем участникам температуры 36,6, а результатов ВНО — лучших, на 200 баллов.

— Вы молодцы! Желаю всем здоровья и успехов на ВНО!

ВНО 2020 начнется в четверг, 25 июня и продлится до пятницы, 17 июля.

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