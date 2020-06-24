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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 24 червня коронавірус виявили у 39 014 людей. За минулу добу кількість хворих зросла на 940 випадків. Це стало новим антирекордом.

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12:15 - 24 червня

Станом на 24 червня у Києві виявили 99 нових випадків коронавірусу, загалом у місті 4 528 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 21.

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11:17 - 24 червня

У Збройних силах України за добу підтверджено 8 нових випадків захворювання коронавірусом.

Загалом станом на 10.00 24 червня у ЗСУ хворіють 145 осіб. Одужали за час пандемії 284 людини, п’ять летальних випадків.

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10:49 - 24 червня

В Україні збираються розгорнути другу хвилю лікарень для хворих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми вже працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто ми вже усвідомлюємо, що деякими областями з таким ставленням до наших рекомендацій знадобляться додаткові місця, – сказав він.

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09:14 - 24 червня

Як коронавірус поширюється за областями України: 

коронавирус в Украине 24 июня

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09:11 - 24 червня

Станом на 24 червня в Україні зафіксували 39 014 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 940 осіб.

В цілому від ускладнень в результаті захворювання померла 1 051 людина, за добу – 16. Повністю вилікувалися від коронавірусу 17 409 пацієнтів, 453 – за добу.

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08:25 - 24 червня

Станом на 08.00 24 червня: у Львові та на Львівщині 4 423 підтверджені випадки інфікування коронавірусом:

  • 120 – летальні;
  • 700 – одужало.

За добу захворіло ще 167 людей.

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21:44 - 23 червня

На Чорнобильській АЕС підтверджено випадок респіраторного захворювання Covid-19.

– 23 червня 2020 року серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлено працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання Covid-19, – сказано в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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21:42 - 23 червня

У Верховній Раді на Covid-19 перехворіли 15-17 народних депутатів, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

– Перехворіло загалом десь людей 15-17. Якщо не помиляюся, дві людини ще хворіють (…) Я маю на увазі народних депутатів, – сказав Разумков в інтерв’ю на українському радіо.

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21:41 - 23 червня

Київська влада дозволила роботу кінотеатрів і торгово-розважальних центрів і зон під час карантину в Києві.

Відповідні зміни містяться в опублікованому на сайті КМДА розпорядженні № 58 від 22 червня 2020 року.

Також дозволена робота:

  • театрів і музеїв;
  • басейнів (зокрема в спорткомплексах і фітнес-центрах);
  • ресторанів, кафе, барів, закладів швидкого харчування;
  • магазинів площею більше 1 тис. кв. м.,
  • непродовольчих ринків.

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16:29 - 23 червня

У Житомирській області за результатами лабораторного дослідження 203 проб, підтверджено хворобу в 25 осіб.

Сумарна чисельність інфікувань становить 1 295 осіб.

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