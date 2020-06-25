Голова Електроважмашу просить відсторонити його на період розслідування прокуратури

Тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора ДП Електроважмаш Віктор Бусько звернувся до Фонду державного майна з проханням відсторонити його від обійманої посади до завершення розслідування прокуратури на підприємстві.

Таке рішення повинно забезпечити об’єктивність розслідування. Відповідну заяву Віктор Бусько направив у ФДМ 22 червня.

– Прошу вас відсторонити мене від обійманої посади на період розслідування для об’єктивності його проведення. І тимчасово передати обов’язки в. о. генерального директора Бунеску Олексію Вікторовичу – директору зі стратегії та маркетингу, – йдеться в заяві Бусько.

Раніше на підприємстві відбулися обшуки з вилученням документів, пов’язані з проведенням розслідування прокуратури. Справа присвячена контракту Електроважмашу, укладеному в 2016 році екс-менеджментом компанії. Цей договір вже двічі ставав предметом розслідувань, однак справа не доходила до суду.

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– Новому керівництву компанії вдалося домогтися підвищення законтрактованих цін на продукцію Електроважмашу, що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток. Цей факт і те, що розслідування стосується ще не закритого бухгалтерського періоду, виключає можливість використання об’єктивних даних про фактичну вартість продукції. А це свідчить про спробу блокувати роботу підприємства з боку певних фінансово-політичних груп, – вважають в Електроважмаші.

Відзначається, що керівництво заводу співпрацює зі слідством, щоб якомога швидше довести необґрунтованість звинувачень і продовжити роботу в штатному режимі.

ДП Електроважмаш спеціалізується на виробництві генераторів і електродвигунів для електростанцій і транспорту. Продукція заводу затребувана в країнах колишнього Радянського Союзу і ЄС. Підприємство входить в список об’єктів великої приватизації, відновлення якої планується після стабілізації макроекономічної ситуації.

До слова, співробітники Електроважмашу отримають решту 12,6% зарплати за квітень і повну виплату за травень до кінця місяця, про це заявило керівництво підприємства.

Джерело: Електроважмаш