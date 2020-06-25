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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Голова Електроважмашу просить відсторонити його на період розслідування прокуратури

Тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора ДП Електроважмаш Віктор Бусько звернувся до Фонду державного майна з проханням відсторонити його від обійманої посади до завершення розслідування прокуратури на підприємстві.

Голова Електроважмашу просить відсторонити його на період розслідування прокуратури

Таке рішення повинно забезпечити об’єктивність розслідування. Відповідну заяву Віктор Бусько направив у ФДМ 22 червня.

– Прошу вас відсторонити мене від обійманої посади на період розслідування для об’єктивності його проведення. І тимчасово передати обов’язки в. о. генерального директора Бунеску Олексію Вікторовичу – директору зі стратегії та маркетингу, – йдеться в заяві Бусько.

Раніше на підприємстві відбулися обшуки з вилученням документів, пов’язані з проведенням розслідування прокуратури. Справа присвячена контракту Електроважмашу, укладеному в 2016 році екс-менеджментом компанії. Цей договір вже двічі ставав предметом розслідувань, однак справа не доходила до суду.

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– Новому керівництву компанії вдалося домогтися підвищення законтрактованих цін на продукцію Електроважмашу, що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток.

Цей факт і те, що розслідування стосується ще не закритого бухгалтерського періоду, виключає можливість використання об’єктивних даних про фактичну вартість продукції. А це свідчить про спробу блокувати роботу підприємства з боку певних фінансово-політичних груп, – вважають в Електроважмаші.

Відзначається, що керівництво заводу співпрацює зі слідством, щоб якомога швидше довести необґрунтованість звинувачень і продовжити роботу в штатному режимі.

ДП Електроважмаш спеціалізується на виробництві генераторів і електродвигунів для електростанцій і транспорту. Продукція заводу затребувана в країнах колишнього Радянського Союзу і ЄС. Підприємство входить в список об’єктів великої приватизації, відновлення якої планується після стабілізації макроекономічної ситуації.

До слова, співробітники Електроважмашу отримають решту 12,6% зарплати за квітень і повну виплату за травень до кінця місяця, про це заявило керівництво підприємства.

Джерело: Електроважмаш

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