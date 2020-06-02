У травні Одеський припортовий завод заощадив 17,5 млн грн на закупівлях

Завдяки змінам у сфері закупівель в травні 2020 року економія ПАТ Одеський припортовий завод склала 17,5 млн грн, які будуть спрямовані на розвиток підприємства та забезпечення соціальних гарантій. Про це заявив в.о. голови правління і директора ОПЗ Микола Синиця.

– Ми розширили коло учасників у торгах, тому підвищилася конкуренція серед компаній-постачальників. Найближчим часом плануємо автоматизувати та централізувати закупівельну діяльність підприємства. Це повністю ліквідує можливіть появи корупційної складової під час здійснення закупівель. Крім того, дасть знизити ціни на матеріали, які постачаються на завод, зі збереженням найвищої якості, – зазначив Синиця.

Так середня кількість учасників торгів у травні 2020 року зросла до 2,9 проти 1,2 за перші чотири місяці. Це дозволило підвищити конкуренцію та прозорість закупівель і одночасно унеможливило штучне завищення цін.

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Керівник підприємства зазначив, що заощаджені кошти планує вкласти в капітальний ремонт виробництва, забезпечення соціальних гарантій працівників і реалізацію інноваційних проектів у сфері цифрової трансформації та електронного документообігу.

Раніше повідомлялося, що за 300 днів після відновлення роботи підприємства на ОПЗ було виготовлено 669,7 тис. тонн карбаміду та 61,6 тис. тонн товарного аміаку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував 10 ініціатив програми стимулювання економіки, яку презентували минулого тижня.

Джерело: Одеський припортовий завод