Співробітникам Електроважмашу виплатять заборгованості зі зарплат

Співробітники Електроважмашу отримають решту 12,6% зарплати за квітень і повну виплату за травень до середи, 24 червня. Інформація про страйки на підприємстві виявилася фейком.

– Сьогодні вранці відбулася зустріч колективу заводу з в.о. генерального директора Віктором Бусько щодо затримки виплати 12,6% зарплати за квітень і всієї зарплати за травень. Під час спілкування з робітниками в.о. генерального директора повідомив, що заборгованість із зарплати буде виплачена на цьому тижні до середи, – повідомили на підприємстві.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що на підприємстві нібито почався страйк співробітників. Однак, в Електроважмаш відзначили, що завод працює в штатному режимі, а всі співробітники після зустрічі з керівником повернулися до виконання своїх обов’язків.

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Нове керівництво веде активну роботу з виведення підприємства з кризового стану, в якому воно опинилося внаслідок дій екс-менеджменту. Так за попередні роки у Електроважмашу накопичилося понад 1 млрд грн боргів, зокрема й борг перед Сбербанком.

Електроважмаш спеціалізується на виробництві генераторів для електростанцій, а також двигунів для електротранспорту. Підприємство перебуває під управлінням Фонду державного майна України та входить до переліку об’єктів великої приватизації.

До слова, у Кабміні розробляють нову концепцію оплати праці вчителів. Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу після засідання уряду.

Джерело: Електроважмаш