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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 28 червня коронавірус виявили у 42 982 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 917 випадків.

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09:35 - 28 червня

Львівська область продовжує лідирувати за кількістю хворих на коронавірус – за добу тут зафіксували 173 нових випадки. Загальна кількість хворих становить 5 177.

Загалом одужала 731 людина, померли 137.

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09:31 - 28 червня
В Україні другий день поспіль зменшується кількість хворих на Covid-19

Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 917 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.

Поширення коронавірусу у регіонах: 

  • Вінницька область — 1 833 (+22);
  • Волинська область — 2 228 (+67);
  • Дніпропетровська область — 1 087 (0);
  • Донецька область — 479 (+64);
  • Житомирська область — 1 396 (+25);
  • Закарпатська область — 2 726 (+86);
  • Запорізька область — 568 (+3);
  • Івано-Франківська область — 2 300 (+47);
  • Кіровоградська область — 646 (+4);
  • Київ — 4 935 ( +69);
  • Київська область — 2 506 (+37);
  • Львівська область — 5 177 (+ 173);
  • Луганська область — 80 (+4);
  • Миколаївська область — 436 (+44);
  • Одеська область — 1 601 (+34);
  • Полтавська область — 310 (+1);
  • Рівненська область — 3 568 (+93);
  • Сумська область — 295 (+8);
  • Тернопільська область — 1 893 (+17);
  • Харківська область — 2 082 (+36);
  • Херсонська область — 191 (0);
  • Хмельницька область — 791 (+14);
  • Чернівецька область — 4 686 (+55);
  • Черкаська область — 642 (+7);
  • Чернігівська область — 526 (+7).

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08:28 - 28 червня

Поліцейські склали 355 протоколів на директорів розважальних та торгівельних закладів за порушення умов карантину.

Протягом двох діб перевірили понад 6,2 тис. закладів.

Найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві.

Всього із початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

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22:59 - 27 червня

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов не виключає, що восени більшість шкіл через сплеск коронавірусу будуть змушені перейти на дистанційне навчання.

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21:18 - 27 червня

За останню добу у Херсонській області проведено 242 ПЛР-дослідження та 970 досліджень методом ІФА.

Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус не виявили. 

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20:24 - 27 червня

Тривале носіння медичної маски не може призвести до інтоксикації вуглекислим газом.

– Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, — це дискомфорт, – розповіли у МОЗ.

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18:51 - 27 червня

Від коронавірусу померла керівник Львівського лабораторного центру Галина Михальчук.

Станом на ранок 27 червня Львівщина лідирує за кількість заражень коронавірусом.

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16:31 - 27 червня

Через складну епідситуацію у 13 областях України можуть посилити карантин. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 27 червня.

Рішення щодо посилення заходів ухвалюватимуть регіональні комісії з питань ТЕБ і НС.

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15:41 - 27 червня

У Донецькій області за минулу добу захворювання коронавірусом підтвердили у 29 осіб, включаючи 8-місячну дитину.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

– +29 нових випадків лабораторно підтвердили в Донецькій області протягом доби 26 червня: 3 – в Маріуполі (32-річна жінка і чоловіки 49 і 56 років), по одному – в Костянтинівці (8-місячна дівчинка) і Краматорську (47-річна жінка), 24 – В Слов’янську (всі – жінки…Четверо з них – медпрацівниці), – написав він.

За його словами, всі випадки в Костянтинівці і Слов’янську пов’язані з контактами з особами, у яких коронавірус був виявлений раніше.

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12:52 - 27 червня

У Збройних силах України за добу зафіксовано 21 випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

Станом на 27 червня у ЗСУ 166 осіб хворіють коронавірусом.

Всього за час пандемії одужали – 302 людини, летальних випадків – 5. На ізоляції перебувають 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 178 осіб.

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