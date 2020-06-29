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Факти / Україна

Негода в Україні: 100 населених пунктів без світла і штормове попередження

Через дощі та пориви вітру 103 населених пункти в чотирьох областях України залишилися без енергопостачання станом на ранок 29 червня.

Без світла залишилися населені пункти в Київській, Чернігівській, Івано-Франківській та Сумській областях. Остання постраждала найсильніше – тут знеструмлено 60 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Повінь на заході України

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Там після паводку підтопленими залишаються 550 будинків у 70 населених пунктах.

Від початку робіт було евакуйовано 2 523 осіб, троє людей в ​​Івано-Франківській області загинули внаслідок паводку.

Штормове попередження

Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила на 29 червня штормове попередження.

Готуватися до гроз, граду і шквалів потрібно мешканцям Лівобережжя і західних областей.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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