США допоможуть Україні в боротьбі з паводками в західних областях

США нададуть Україні фінансову допомогу в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях.

– США підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомогою USAID американський народ надасть нове фінансування в розмірі $100 тис. для підтримки України в боротьбі з цією гуманітарною катастрофою, – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що тісно співпрацюють з українським урядом, щоб швидко допомогти жителям західних областей подолати наслідки повені.

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Повінь у Західній Україні

З 22-24 червня на заході України вирувала негода і спричинила повінь. В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів.

Повінь у Західній Україні забрала життя трьох людей.

Сильно постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

Синоптики поки дають не обнадійливі прогнози на вихідні. Погода на День Конституції 2020 буде дощовою, а на заході країни очікуються сильні зливи і грози.

Уряд України виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню постраждалих областей.