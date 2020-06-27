PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США допоможуть Україні в боротьбі з паводками в західних областях

США нададуть Україні фінансову допомогу в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях.

– США підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомогою USAID американський народ надасть нове фінансування в розмірі $100 тис. для підтримки України в боротьбі з цією гуманітарною катастрофою, – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що тісно співпрацюють з українським урядом, щоб швидко допомогти жителям західних областей подолати наслідки повені.

Читайте: Негода в Україні залишила без світла 120 населених пунктів – ДСНС

Повінь у Західній Україні

З 22-24 червня на заході України вирувала негода і спричинила повінь. В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів.

Повінь у Західній Україні забрала життя трьох людей.

Сильно постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

Синоптики поки дають не обнадійливі прогнози на вихідні. Погода на День Конституції 2020 буде дощовою, а на заході країни очікуються сильні зливи і грози.

Уряд України виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню постраждалих областей.

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка