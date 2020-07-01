Пенсії українцям призначатимуть автоматично: як скористатися сервісом

З 1 липня Пенсійний фонд України запровадив автоматичне призначення пенсій. Відтепер виплати призначатимуть автоматично після досягнення відповідного віку.

Тому додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не потрібно.

Як працюватиме сервіс

Користувач, який не є пенсіонером, повинен авторизуватися на порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після цього потрібно заповнити анкету і додати скановані копії документів.

Заповнивши все, потрібно підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису та надіслати її в орган ПФУ.

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Документи, що підтверджують трудову діяльність (трудову книжку, документи про навчання, військову службу), можна подати завчасно. Трудову книжку може подати як роботодавець, так і сам користувач.

Після опрацювання заяви на автоматичне отримання пенсії користувач отримає повідомлення про автоматичне призначення пенсії, дату та розмір виплат.

Незабаром послугу обіцяють зробити доступною для користувачів, які не мають кваліфікованого електронного підпису. Вони зможуть авторизуватись через BankID або Інтегровану систему електронної ідентифікації.

Незабаром в Україні також може запрацювати накопичувальна пенсійна система. Кабмін планує запровадити її з 2021 року.

Її суть полягає у тому, щоб податкові відрахування відкладались на пенсійні виплати у майбутньому.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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