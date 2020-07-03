Глава Нацбанку Яків Смолій заявляє, що його заяві про відставку передувала зустріч з Володимиром Зеленським.

– Кілька днів тому у мене була зустріч з президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку, – сказав Смолій.

Глава Нацбанку сказав, що політичний тиск на НБУ продовжувався протягом останнього року і на багатьох нарадах за участю народних депутатів, представників уряду, прем’єр-міністра, президента звучали тези про те, що Національний банк повинен залити економіку грішми.

-Начебто Нацбанк повинен скасувати наші регуляторні акти, щоб не регулювати банківський сектор, поставити такий курс, який вигідний окремому сектору економіки або експортерам. І доходило до такого сенсу, де нам говорили, що ми заклали в бюджет інфляцію 11 і курс 30, а ви не хочете це робити. Я це розцінюю як тиск, – сказав Смолій.

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Також він прокоментував чи була у нього можливість залишитися на посаді не дивлячись на тиск.

– Треба бути більш рішучим і показати, що ми не тримаємося за крісло, ми боремося за інститут і привертаємо увагу до тих подій, які відбуваються. І які наслідки можуть бути, якщо піти на поводу наших опонентів, – зазначив Смолій.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. За проголосували 286 нардепів.

Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск та вимагають короткострокових рішень.