3 липня на позачерговому засіданні Верховної Ради планується розглянути 14 питань.

Про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура.

За його словами, засідання відбудеться о 14.00, через це у депутатів немає часу детально вивчити ці законопроекти. Качура вважає, що така організація роботи не є коректною.

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Водночас голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що з ініціативою провести позачергове засідання виступили народні депутати, які подали підписи.

3 липня планують розглянути проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України, а також проект постанови про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

У порядку денному стоїть питання проектів постанови про зміни правил щодо вступу до вищих навчальних закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій.

Також 3 липня піднімуть питання щодо вдосконалення документообігу у Верховній Раді електронної форми.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”. Заяву на звільнення за власним бажанням Смолій вже подав президенту України Володимиру Зеленському.

Питання звільнення Смолія вже розглянув профільний комітет Верховної Ради. Яків Смолій очолював НБУ з 15 березня 2018 року. Обов’язки голови Нацбанку поки буде здійснювати перший заступник Катерина Рожкова.