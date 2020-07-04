Під час робочої поїздки в Одесі президент Володимир Зеленський обурився на місцеву владу через те, що затонулий танкер Delfi досі не можуть прибрати.

– Це і загроза життю, екології та таке інше. Я здивований. Ми не можемо більше чекати, ба більше, час вам дали, – заявив президент.

Одеський губернатор Максим Куций відповів на це, що танкера у морі не буде до 20 липня. Однак представники компанії запевняють, що на це може знадобитися більше часу.

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Зеленський у відповідь запропонував діяти радикально і навіть проігнорувати деякі юридичні питання.

– У людей пляжний відпочинок. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто приберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось з ДСНС, розріжемо та вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме законно це чи незаконно, – зазначив Володимир Зеленський.

21 листопада 2019 року танкер-заправник Delfi потрапив у сильний шторм, після дрейфу на мілині 22 листопада він перекинувся.

Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів, аби прибрати затонулий танкер з акваторії Одеського морського порту.

1 квітня 2020 року справу взяла під свій контроль генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

З танкера весь цей час випливають нафтопродукти. Рівень забруднення біля Delfi перевищений у 16 разів.