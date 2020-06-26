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Факти / Україна

Аварія танкера Delfi: пляж Дельфін в Одесі закрили для відпочивальників

Пляж Дельфін в Одесі, біля якого у 2019 році зазнав аварії танкер Delfi (Делфі), закрили.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж в районі траверсів 10 і 10 а.

Закрили пляж через тривалий витік нафтопродуктів з танкера Delfі, а також, з огляду на інформацію Державної екологічної інспекції в Одеській області про перевищення нормативів допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води  в цьому районі.

Адміністрація морпортів дозволила судновласнику забрати аварійний танкер до 20 липня.

Читайте: Аварія танкера Delfі: витік мазуту забруднив одеський пляж

Танкер Delfі зазнав аварії в листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси. Через шторм і удари з нього випали бочки і почав витікати мазут.

Судновласник пообіцяв прибрати Delfі з пляжу Дельфін до 31 березня. Його планували розрізати на частини або відбуксирувати. Але судно так і не прибрали через карантин.

21 червня 2020 року зафіксували новий витік нафтопродуктів з аварійного танкера, площа плями сягнула 400 кв. м.

Фото: Dreamstime

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