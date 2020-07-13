МАУ запускає нові чартерні рейси до Туреччини

Компанія МАУ планує запустити чартерні рейси у напрямку Київ-Бодрум з 15 липня.
Український авіаперевізник здійснюватиме перельоти до міста Туреччини на замовлення туристичного оператора Kompas Touroperator.
Рейси Київ-Бодрум виконуватимуться щосереди та щосуботи.
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Також повідомляється, що українці можуть вільно подорожувати до Туреччини без протиепідемічних обмежень.
У авіакомпанії нагадали, що наразі Турецька Республіка встановила обмеження за кількістю та розмірами ручної поклажі. В салоні літака дозволяється перевозити невелику жіночу/чоловічу сумку, ноутбук/планшет та сумку з речами для немовлят. Також ручна поклажа не повинна перевищувати вагу у 5 кг та розміри 40 на 30 та 10 см.
Окрім того, МАУ повідомили, що туристичний оператор Kompas Touroperator планує відкрити рейси для українців за такими напрямками:
- Київ – Шарм-ель-Шейх;
- Львів – Шарм-ель-Шейх;
- Київ – Анталія.
Відкриття кордонів
Авіакомпанія МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту для українців у зв’язку з відкриттям кордонів цими країнами.
На замовлення туроператора Coral Travel пасажири зможуть вилетіти до Анталії, Хургаду, Шарм-ель-Шейху та Бодрум з різних українських міст.
Джерело: МАУ