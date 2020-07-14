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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

14 липня в Україні коронавірус зафіксували у 638 українців. Усього хворобу підтвердили у 54 771 людини.

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13:14 - 14 липня

Показники для послаблення епідемічних заходів перевищують допустимі в семи областях України.

Епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Одеській, Рівненській, та Чернігівській областях не відповідає критеріям Міністерства охорони здоров’я.

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11:42 - 14 липня

З 14 липня в Одесі посилили карантин, заборонивши усім закладам громадського харчування чи розважального напряму працювати у нічний час.

З 23.00 до 07.00 усі нічні клуби, ресторани, кафе, їдальні, закусочні, кав’ярні та буфети повинні бути зачинені для відвідувачів.

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11:38 - 14 липня

В Україні хворі на коронавірус отримають медичну допомогу незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінг

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09:52 - 14 липня

Як коронавірус поширюється по Україні:

Коронавірус в Україні 14 липня

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09:41 - 14 липня

Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 350 осіб. За добу виявлено 112 нових випадків інфікування.

Один пацієнт помер. Всього в столиці від коронавірусу померли 125 осіб.

Одужали за добу 15 осіб, а всього – 2 124 жителя столиці.

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09:35 - 14 липня

Станом на 08.00 14 липня: у Львові та на Львівщині 7 254 підтверджені випадки інфікування коронавірусом:

  • 188 — летальні
  • 1142 — одужало

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09:14 - 14 липня

Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.

За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.

Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.

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19:31 - 13 липня

На Львівщині частково послабили карантин. Відновлено роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, закладів культури, крім кінотеатрів, театрів.

Також у регіоні відновили роботу дошкільних навчальних закладів.

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18:54 - 13 липня

У Закарпатській області лікарні, які приймають пацієнтів з коронавірусом в другій і третій хвилі, заповнені майже на 90%.

Про це заявили в Закарпатській ОДА.

– Ці установи були долучені до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, – заявили в ОДА.

В області останні три тижні фіксують збільшення випадків коронавірусної інфекції.

Крім того, місцеві лікарні потребують 40 кисневих концентраторів, кожен з яких коштує в середньому близько 40 тис. грн.

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16:46 - 13 липня

Чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша, ніж кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на 13 липня відсоток завершених випадків – 51,5%.

Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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