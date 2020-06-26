Ідеального рецепту приватизації ОПЗ немає - Горбуненко

Одеський припортовий завод протягом року має бути приватизований, адже таке зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом взяла на себе Україна в особі Кабінету міністрів України. Водночас з точки зору логіки ринку та перспектив розвитку заводу альтернативи приватизації ОПЗ немає, але від зміни форми власності заводу мають виграти усі сторони.

Таку думку висловив Олександр Горбуненко, генеральний директор і керівний партнер компанії Агро Газ Трейдінг, яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ.

Зараз дивляться

– Ідеального рецепту приватизації Одеського припортового заводу немає. Зрозуміло, що він повинен враховувати низку ключових вимог. По-перше, збереження цілісності виробничих ланцюжків. По-друге, надання їм гнучкості та динамічності відповідно до мінливих умов ринку. А також дотримання інтересів трудового колективу. На цих трьох стовпах і необхідно будувати діалог з усіма залученими сторонами: профкомом ОПЗ, інвестиційним радником Фонду держмайна, інвестиційною та бізнес-спільнотою. Тому що істина народжується тільки у відкритій і компетентній дискусії, – зазначає Горбуненко.

Серед причин, які заважають приватизації ОПЗ, Горбуненко виділив надмірну політизацію процесу. Намагаючись сподобатися виборцям, політики з року в рік дають публічні обіцянки продати завод за $1-2 млрд, тим самим змушуючи Фонд держмайна невиправдано завищувати стартову ціну на аукціоні.

Крім того, на думку Горбуненка, значну шкоду інвестиційній привабливості ОПЗ завдає високе боргове навантаження. Сумарно борги досягають 10,3 млрд грн. Основні кредитори ОПЗ – НАК Нафтогаз (2,2 млрд грн) і холдинг Ostchem (близько $250 млн). Борги, накопичені ОПЗ, можуть бути закладені у стартову ціну заводу під час приватизації.

Читайте: Голова Електроважмашу просить відсторонити його на період розслідування прокуратури

– Можливо, потрібно закласти суму на погашення простроченої заборгованості в стартову ціну заводу. Тоді за точку відліку можна взяти $350 млн, які майбутній власник візьме на себе як боргові зобов’язання. Для порівняння: будівництво заводів, подібних Одеському припортовому, з нуля сьогодні коштує зарубіжним інвесторам $250-400 млн, – зазначає керівник АГТ.

Горбуненко додав, що у рамках приватизації важливо забезпечити працівників заводу соціальними гарантіями, а також враховувати думку профспілкової організації. До речі, радником з приватизації ОПЗ, який перебуває в управлінні Фонду державного майна, є американська компанія Pericles Group Advisory.

Нагадаємо, велика приватизація в Україні стартує після завершення епідемії коронавірусу. Про це на прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: НВ Бізнес

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.