Метінвест до Дня металурга запустив челендж #PassTheSteelChallenge

Група Метінвест до Дня металурга оголосила про запуск челенджу #PassTheSteelChallenge, головна мета якого показати масштаби використання сталі.

– Предмети з металу всюди. Сталь об’єднує дітей та дорослих, представників різних професій та домогосподарок. Вона про повсякденне життя, роботу, захоплення, поїздки, подорожі, спорт і відпочинок. Перелік можна продовжувати нескінченно, – зазначає група.

Для того, щоб взяти участь у челенджі, необхідно зібрати команду з 4-6 чоловік, мати мобільний телефон та один сталевий предмет або його мініатюру (іграшкову версію).

– Перша людина кидає (віддає пас, звідси і перше слово хештега – pass) сталевий предмет в одну з чотирьох сторін екрану. Наступний учасник команди отримує свою версію цього предмета з цього боку та передає його в будь-яку іншу сторону. І так, поки не пройде все коло учасників. В учасників команди не повинен, але може бути один і той же предмет, але вони повинні бути єдині за своєю суттю. Наприклад, всі кидають залізну чашку, але у кожного вона своя, – пояснили в групі.

Головна дія челенджу – це лайк.

– Ми після того, як зловимо предмет, показуємо лайк – сталь – це круто – і передаємо предмет далі, – відзначили в групі.

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Водночас, якщо немає можливості зібрати команду та зняти відео, можна зробити фото зі сталевим предметом. Головне – вільною рукою показувати на фото лайк та в описі поставити хештеги челенджу.

Кожен учасник челенджу може отримати преміум-підписку на YouTube на рік або гнучкий штатив-триногу з тримачем для телефону. Для цього при публікації треба розмістити своє відео або фото з хештегом #PassTheSteelChallenge на особистій сторінці до 10 серпня.

Переможці будуть визначені в трьох номінаціях за двома категоріями: відео та фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група Метінвест провела перший в історії віртуальний прес-тур на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Джерело: uaprom.info