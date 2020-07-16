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Факти / Україна / Суспільство

Рада 17 липня розгляне мовний законопроект Бужанського

У Верховній раді зареєстрували скандальний мовний законопроект, який запропонував нардеп від Слуги народу Максим Бужанський.

Проект закону №2362 внесли до порядку денного на 17 липня, йдеться на сайті апарату Верховної ради.

Закон пропонує відтермінувати перехід російськомовних класів у школах на українську мову навчання.

Також пропонує зменшити кількість предметів, які будуть викладатися українською.

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Депутати зберуться на засідання завтра 17 липня о 10.00.

Зміни до закону Про освіту

Максим Бужанський у своєму законопроекті пропонує скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Вважає, що закон порушує Конституцію України.

Проти змін до закону Про освіту висловився голова Комітету парламенту з питань гуманітарної політики Микита Потураєв.

16 липня під стінами Ради зібрався мітинг противників змін мовного закону. Кілька тисяч людей вимагали не чіпати його.

Джерело: Верховна Рада

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