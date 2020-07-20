Славомір Новак затриманий у Польщі

Колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.
Про це повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Зарін.
Славоміра Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.
Також були затримані колишній командир JW GROM і підприємець з Гданська.
Затримання проводило Гданське центральне антикорупційне бюро.
Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020
З 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска.
У жовтні 2016 року був призначений виконуючим обов’язки голови Укравтодору. У вересні 2019 року Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.