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У Польщі затриманий екс-керівник Укравтодору Славомір Новак

Колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.

Про це повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Зарін.

Славоміра Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

Славомір Новак затриманий у Польщі

Також були затримані колишній командир JW GROM і підприємець з Гданська.

Затримання проводило Гданське центральне антикорупційне бюро.

З 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска.

У жовтні 2016 року був призначений виконуючим обов’язки голови Укравтодору. У вересні 2019 року Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.

Фото: УНІАН

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