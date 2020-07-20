Славомір Новак затриманий у Польщі

Колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.

Про це повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Зарін.

Славоміра Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

Також були затримані колишній командир JW GROM і підприємець з Гданська.

Затримання проводило Гданське центральне антикорупційне бюро.

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce! — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

З 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска.

У жовтні 2016 року був призначений виконуючим обов’язки голови Укравтодору. У вересні 2019 року Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.