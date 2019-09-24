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Факти / Україна

Директор Укравтодору Славомір Новак подав у відставку

Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку з посади директора Державного агентства автомобільних доріг.

Славомір Новак

Директор Укравтодору Славомір Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.

– Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору, – зазначив він.

Про результати змін у дорожній галузі та із програмою подальших кроків розвитку інфраструктури країни Новак розповість громадськості 1 жовтня 2019 року.

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Славомір Новак – колишній міністр транспорту Польщі. У жовтні 2016 року він був призначений виконувачем обов’язки голови Укравтодору.

До речі, проектом бюджету на 2020 рік на дороги України передбачені рекордні 74,4 млрд грн.

Джерело: Укравтодор

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