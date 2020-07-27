Президент України Володимир Зеленський може відвідати США ще до виборів 2020, тобто до 3 листопада. Нині йде серйозна підготовка, повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, йдеться не про візит заради візиту.

Єльченко пояснив, що глава держави повинен відвідати кілька штатів. Зокрема, можливо, саме Зеленський відкриє генеральне консульство у Х’юстоні (штат Техас).

Також це може бути поїздка до Каліфорнії, де поки не був жоден український президент, і в штат Вашингтон, в Сіетл, уточнив дипломат.

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– У Сіетлі та поблизу нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тис. українців. Це та кількість, яка склалася за останні років десять, це нова діаспора, – розповів посол.

Єльченко зазначив, що готуються до підписання торговельні та інвестиційні угоди – вони зараз на стадії підготовки до реалізації.

Востаннє Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічалися на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня 2019 року.

Тоді Білий дім опублікував відредаговану стенограму телефонної розмови двох лідерів, яка стала предметом розслідування імпічменту.