З 1 серпня бізнес може користуватися безкоштовним програмним РРО

З 1 серпня українці, які володіють бізнесом, зможуть скористатися безкоштовним програмним РРО.

Для цього необхідно буде зареєструвати електронну заяву через електронний кабінет платника податків або інше програмне забезпечення суб’єктів господарювання.

Поки програма доступна для ОС Android або Windows. Також планують запустити програму і на основі iOS.

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Зараз проводяться роботи з удосконалення програми.

У податковій розповіли, що додаток ощадPAY, розроблене Ощадбанком в партнерстві з компанією VISA, встановлений на прро, дозволить провести платіж за отримані товари або послуги через безконтактні платежі (VISA, Mastеrcard, ПРОСТІР).

Сьогодні наслідки пандемії коронавірусу відчуваються ледь не на кожній галузі виробництва.

Факти ICTV разом з Продовольчою та сільскогосподарською організацією ООН розібралися, чи вплине Covid-19 на продовольство і сільське господарство у світі.