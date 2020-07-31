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Факты / Украина / Бизнес и финансы

С 1 августа бизнес может пользоваться бесплатным программным РРО

С 1 августа украинцы, которые владеют бизнесом, смогут воспользоваться бесплатным программным РРО.

Для этого необходимо будет зарегистрировать электронное заявление через электронный кабинет налогоплательщика или другое ПО субъектов хозяйствования.

Пока программа доступна для ОС Android или Windows. Также планируют запустить программу и на основе iOS.

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Сейчас проводятся работы по усовершенствованию программы.

В налоговой рассказали, что приложение ощадPAY, разработанное Ощадбанком в партнерстве с компанией VISA, установленный на ПРРО, позволит провести платеж за полученные товары или услуги через бесконтактные платежи (VISA, Mastеrcard, ПРОСТІР).

Сегодня последствия пандемии коронавируса ощущаются чуть ли не на каждой отрасли производства.

Факты ICTV вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН разобрались, повлияет ли Covid-19 на продовольствие и сельское хозяйство в мире.

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