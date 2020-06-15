€200 млн Україна отримає на розвиток сільського господарства

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні €200 млн, які будуть інвестовані у програму розвитку сільського господарства.
Програма передбачає, що малі і середні підприємства стануть активнішими учасниками на сільськогосподарському ринку.
Угода про позику в рамках Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство укладена в серпні 2019 року. 20 травня 2020-го вона набула чинності, коли внутрішньодержавні процедури були виконані.
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Програма передбачає:
- створення Державного аграрного реєстру, а також відкритого до нього доступу;
- інвентаризацію державних земель та внесення їх до Державного земельного кадастру;
- створення методології розробки планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;
- проведення супутникового картографування України;
- створення автоматизованої системи оповіщення щодо змін у Держземкадастрі;
- підвищення обізнаність власників і користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів її захисту;
- посилення контролю на кордоні України з урахуванням вимог ЄС;
- створення інтерактивної інформаційної системи про безпеку харчових продуктів.
Транш від МВФ
12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.
Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.