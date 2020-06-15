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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

€200 млн Україна отримає на розвиток сільського господарства

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні €200 млн, які будуть інвестовані у програму розвитку сільського господарства.

Програма передбачає, що малі і середні підприємства стануть активнішими учасниками на сільськогосподарському ринку.

Угода про позику в рамках Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство укладена в серпні 2019 року. 20 травня 2020-го вона набула чинності, коли внутрішньодержавні процедури були виконані.

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Програма передбачає:

  • створення Державного аграрного реєстру, а також відкритого до нього доступу;
  • інвентаризацію державних земель та внесення їх до Державного земельного кадастру;
  • створення методології розробки планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;
  • проведення супутникового картографування України;
  • створення автоматизованої системи оповіщення щодо змін у Держземкадастрі;
  • підвищення обізнаність власників і користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів її захисту;
  • посилення контролю на кордоні України з урахуванням вимог ЄС;
  • створення інтерактивної інформаційної системи про безпеку харчових продуктів.

Транш від МВФ 

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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