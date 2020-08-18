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Міська рада Ужгорода ухвалила рішення посилити карантинні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило до помаранчевої зони карантину, оскільки в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус, повідомила прес-служба Ужгородської міськради.

– У зв’язку з тим, що Ужгород потрапив до помаранчевої зони, відтепер у місті припинені планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлений управлінням охорони здоров’я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус, – сказано в повідомленні.

Крім того, керівників комунальних медустанов зобов’язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в червону зону і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.

За інформацією прес-служби відомства, коронавірусом захворіло 1 076 ужгородців, 533 одужали і 16 осіб померли.