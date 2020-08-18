Станом на 17 серпня у столиці вже 10 642 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 104 мешканців Києва.
За останню добу захворіли:
- 44 жінки віком від 20 до 71 року;
- 53 чоловіки віком від 21 до 84 років;
- чотири дівчинки від семи місяців до 12 років і три хлопчики від дев’яти до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 17 серпня:
- Голосіївський – 847;
- Дарницький – 1 767;
- Деснянський – 1 309;
- Дніпровський – 1 254;
- Оболонський – 944;
- Печерський – 964;
- Подільський – 645;
- Святошинський – 892;
- Солом’янський – 1 178;
- Шевченківський – 842.
Коронавірус у Києві станом на ранок 18 серпня виявили у 10 730 осіб. За станню добу медики підтвердили хворобу у 88 пацієнтів.
- Померли – 155 пацієнтів (+1 за добу);
- Одужали – 3 455 осіб (+75 за добу);
- Хворіють – 7 120 інфікованих (+12 за добу).
Станом на 18 серпня коронавірус в Україні підтвердили у 94 436 українців.
Добовий приріст – 1 616 осіб.
За час пандемії померли від вірусу 2 116 людей.
Одужати вдалося 48 925 пацієнтам.
Міська рада Ужгорода ухвалила рішення посилити карантинні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило до помаранчевої зони карантину, оскільки в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус, повідомила прес-служба Ужгородської міськради.
– У зв’язку з тим, що Ужгород потрапив до помаранчевої зони, відтепер у місті припинені планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлений управлінням охорони здоров’я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус, – сказано в повідомленні.
Крім того, керівників комунальних медустанов зобов’язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в червону зону і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.
За інформацією прес-служби відомства, коронавірусом захворіло 1 076 ужгородців, 533 одужали і 16 осіб померли.
В Українї майже втричі збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Про це звітують у МОЗ.
– Якщо у середині травня за тиждень показник госпіталізації складав 749 людей, то за минулі сім днів таких хворих вже 1 991, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Усі ці хворі потребують кисневої терапії та реанімаційних дій.
У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті зафіксували спалах коронавірусу.
Вірус виявили у молодшої медичної сестри і п’яти клієнтів, повідомляє прес-служба Вінницької обласної державної адміністрації.
Тестування провели 41 людині.
17 серпня, окрім Києва, ще два міста України посилюють карантин.
За інформацією МОЗ, у Харкові та Одесі буде заборонено:
- перебувати у громадських спорудах та транспорті без масок;
- виходити на вулицю без документів;
- проводити масові заходи за участі понад однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території;
- наповнення залів кінотеатрів та закладів культури понад 50% місць;
- перевезення громадським транспортом кількості пасажирів, що перевищує число місць для сидіння.
У двох районах та одному місті Рівненської області, які потрапили до червоної карантинної зони, повністю зупинили роботу громадського транспорту.
Транспорт не працює у місті Дубно, Рівненському та Костопільському районах, уточнив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.
17 серпня перевізники вийшли на маршрут, однак після роз’яснювальної роботи пасажирські перевезення зупинили.
У Біляївській міськраді Одеської області на минулому тижні зафіксували групову захворюванність на коронавірус. Тут заразились 14 осіб.
Про це повідомив представник обласного лабораторного центру Сергій Дементьєв на брифінгу.
– Поняття спалаху коронавіруса як такого немає. Ми не можемо сказати, це спалах або групова захворюваність Минулого тижня була зареєстрована групова захворюваність в Біляївській міськраді, — сказав він.
У міськраді проводиться епідрозслідування.
За даними Сергія Дементьєва, також дев’ять людей захворіли у сільській раді в селі Криничне Болградського району.
– У Філармонії — вісім людей, Оперному театрі — дві, Укрзалізниці — чотири людини, у Одеському морпорту — вісім, в Обласній дитячій лікарні — сім осіб, з них три дитини, — розповів він.
Завантаження ліжок пацієнтами з коронавірусом на вихідних, 15 і 16 серпня, у всіх регіонах, крім Львівської області, було менше 50%, що відповідає вимогам для встановлення рівня епідбезпеки.
Згідно з інформацією відомства, в п’ятницю, 14 серпня, більше 50% ліжок, відведених для пацієнтів з Covid-19, були завантажені в трьох регіонах: Києві (52,2%), Львівській (52,8%) і Чернівецькій (52,4%) областях.
У суботу, 15 серпня, показник завантаження ліжок був перевищений лише у Львівській області (51%).
У неділю цей показник знаходився у встановлених кордонах і не перевищував 50% вже у всіх регіонах України.
Станом на 17 серпня у столиці вже 10 642 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 104 мешканців Києва.
За останню добу захворіли:
- 44 жінки віком від 20 до 71 року;
- 53 чоловіки віком від 21 до 84 років;
- чотири дівчинки від семи місяців до 12 років і три хлопчики від дев’яти до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 17 серпня:
- Голосіївський – 847;
- Дарницький – 1 767;
- Деснянський – 1 309;
- Дніпровський – 1 254;
- Оболонський – 944;
- Печерський – 964;
- Подільський – 645;
- Святошинський – 892;
- Солом’янський – 1 178;
- Шевченківський – 842.