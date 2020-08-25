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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ створить реєстр колекторів і розробить кодекс етичної поведінки щодо боржників

Нацбанк планує створити реєстр колекторських компаній і розробити кодекс етичної поведінки щодо боржників.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, поява реєстру колекторських компаній стане однією із ключових запланованих змін для ринку. У ньому буде систематизований перелік установ, які можуть займатися колекторською діяльністю.

Виключення з реєстру означатиме заборону банкам і фінансовим компаніями укладати договори з такою установою, а також заборонятиме протягом року займатись колекторською діяльністю.

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Також Нацбанк створить кодекс етичної поведінки, у якому для кредиторів пропише вимоги щодо ставлення до боржника та надасть рекомендації для усунення порушень. Окремо планують описати підходи до взаємодії колекторських компаній з боржниками.

В разі порушення колектором цих правил будуть передбачені заходи впливу та санкції, зокрема, виключення з реєстру колекторських компаній.

Сьогодні українці досить часто стикаються з кабальними кредитними схемами. Як захиститись від свавілля колекторів – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: НБУ

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