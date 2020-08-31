1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік, а отже кількість контактів між людьми дуже збільшиться.

Вчені з КПІ з’ясували, чи вплине початок навчального року на поширення коронавірусної хвороби.

Науковці зазначають, що на тлі загального погіршення епідемічної ситуації в Україні та у більшості країн Європи початок нового навчального року може спричинити ще більш негативну тенденцію.

З першого вересня очікують дво-трикратне зростання комунікацій і мобільності в середовищі освітян та їхніх родин (загалом 12–15 млн осіб).

Попри карантинні заходи у школах можуть відбуватися сплески хвороби, до того ж в осінньо-зимовий період недугу підсилюватиме сезонний грип і респіраторні захворювання.

В Україні кількість регіонів, що не відповідають карантинним нормам досягла 16 і далі зростає, а добовий приріст уже котрий день перевищує 2 тис. осіб

У 10 регіонах завантаженість ліжок уже перевищує 50%, тому МОЗ розгорнуло лікарні другої хвилі.

Використовуючи метод подібності в математичному моделюванні, вчені спрогнозували, що в першій половині вересня 2020 року відбудеться зростання кількості нових виявлених хворих в Україні приблизно до рівня 150 тис., а до кінця вересня – до 190–200 тис.

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Щоденне зростання нових інфікованих може коливатися в діапазоні 1,5 – 2,6 тис. осіб. Щоденна кількість одужалих становитиме 40–60% від кількості інфікованих. Коефіцієнт вразливості України (смертність) на цьому відрізку часу коливатиметься в діапазоні 2,2–2,38%.

Особливе значення в запобіганні поширенню Covid-19 має соціальна дисципліна населення й особиста відповідальність кожного. Не менш важливими є системні та ефективні дії влади.

Потрібно дотримувати усі необхідні заходи безпеки: соціальна дистанція, захисні маски й дезінфекція в рази зменшують ризик захворіти.

Коронавірус в Україні

На Covid-19 за добу захворів ще 2 141 українець. Загальна кількість хворих станом на 31 серпня сягнула 121 215.

За час пандемії від ускладнень коронавірусу померли 2 557 осіб, а за добу – 30.

Водночас одужали за добу 380 пацієнтів, а загалом 57 114.

Джерело: Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку